Sağlık Bakanlığı'ndan Ada Pass Duyurusu!

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02/09/2021

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Sağlık Bakanlığı'ndan Ada Pass Duyurusu!

Sağlık Bakanlığı Ada Pass aşı bilgi sistemine girilen bilgilerin eksikliği veya hataların düzeltilmesi için başvurulabilecek merkezleri açıkladı.

Buna göre hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında şu merkezlere başvuru yapılabilecek:

“Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; Girne: Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi; Güzelyurt: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri; Yeniboğaziçi: Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Kampüsü”

02/09/2021 15:58
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, AdaPass
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