Sağlık Bakanlığı'ndan Ada Pass Duyurusu!

Sağlık Bakanlığı Ada Pass sisteminin güllenmesi dolayısıyla bugün saat 20.00 -24.00 arası hizmet veremeyeceğini duyurdu. Ayrıca, Ada Pass sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanların 13.09.2021 tarihine kadar Ada Pass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın duyurusu şöyle:

Ada Pass sistemi güncelleme dolayısıyla bugün saat 20.00 -24.00 arası hizmet veremeyecektir. Adaya gelecek olan yolcular 00.00'dan itibaren ( 05.09.2021) güncellenen sistemdeki yolcu formunu adapass.gov.ct.tr adresine girerek doldurabilecekler ve QR kodlarını alabilecekledir. Aynı zamanda Ada Pass sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanlar 13.09.2021 tarihine kadar Ada Pass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebileceklerdir. Kamuoyuna duyurulur.

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04/09/2021 16:13