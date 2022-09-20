Sağlık Bakanlığı'ndan Ani Ölümlerle İlgili Açıklama

ads ads ads ads
20/09/2022

ads
ads
Sağlık Bakanlığı'ndan Ani Ölümlerle İlgili Açıklama

Son zamanlarda artan ve toplumda endişe yaratan ani  ölümlerle ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.  Ani ve Covid-19 ölümleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı Araştırma Komisyonu açıklama yaptı. 

Sağlık Bakanlığı ani ölümlerle ilgili Araştırma Komisyonu'nun açıklaması şöyle:

 

 

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Morguna Giriş Sayısı

 

Covid-19 Ölümleri

 

Covid-19 Dışı Ölümler

 

Kardiyak Ölümler

 

2019

934

0

934

80

 

2020

928

13

915

73

 

2021

1016

134

882

51

 

2022

(Ocak-Ağustos)

766

66

700

54

 

 

Ani ölümün tıbbı tanımı; Kişinin herhangi bilinen bir hastalık veya ölümüne neden olmaksızın beklenmedik bir anda hastalanması ve çok kısa bir süre içerisinde hayatını kaybetmesidir. Ancak ülkemizde bilinen hastalığı olan veya hastalık tedavisi sırasında ölen, hatta intihar sebebiyle vefat eden kişiler dahi ani ölüm olarak Polis Basın Subaylığı tarafından rapor edilmektedir. Bu nedenle basına yansıyan her ani ölüm tıbbi anlamda bir ani ölüm değildir.

Yukarıda tabloda yer verdiğimiz Ocak 2019 -Ağustos 2022 verilerinden de görülmektedir ki bu süre zarfında kardiyak (kalp hastalığı) nedeniyle ölümlerde artış tespit edilmemiştir.

2022’deki toplam ölümlerdeki artış ise Covid -19 ölümlerine bağlıdır. İçinde bulunduğumuz 2022 yılında gerek ülkedeki artan nüfus sayısına, gerekse pandeminin hafiflemesiyle hareketliliğin artmış olmasına rağmen, ölüm sayılarında anlamlı bir artış görülmemektedir.

 

20/09/2022 16:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sağlık Bakanlığı, ani öüm
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.