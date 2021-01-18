Sağlık Bakanlığı’ndan aşı açıklaması…

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18/01/2021

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Sağlık Bakanlığı’ndan aşı açıklaması…

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, "asi.covid19.saglik.gov.ct.tr" adresindeki formu doldurarak başvuruda bulunabileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugüne kadar, mail yoluyla ve dün yayınlanan web adresi üzerinden yapılan tüm başvuruların geçerli olduğunu, yeni başvuruların ise "asi.covid19.saglik.gov.ct.tr" üzerinden kabul edileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı dün 65 yaş ve üzeri vatandaşların Koronavirüs aşısı olmak için "covidktbmo.org" adresine girerek başvuru yapılabileceğini açıklamıştı.

18/01/2021 20:46
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TAGS: kktc, coronavirüs, haberkibris
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