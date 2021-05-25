Sağlık Bakanlığı'ndan AstraZeneca aşısı duyurusu

 Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşılarının yarından itibaren  35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacağını duyurdu.

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25/05/2021

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Sağlık Bakanlığı'ndan AstraZeneca aşısı duyurusu

 Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşı uygulaması kapsamında AstraZeneca aşılarının yarından itibaren  35 yaş ve üzerinde olan kişilere yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, aşı yapılan merkezlere Lapta, Akdoğan ve Maraş Sağlık Merkezleri eklendi; Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 12.00- 16.00, diğer merkezlerde ise 08.30 -13.30 saatleri arasında aşılama yapılacak.

Aşı yapılacak merkezler şöyle:

“Lapta Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Maraş Sağlık Merkezi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Çamlıbel Sağlık Merkezi ve Değirmenlik Sağlık Merkezi”.

25/05/2021 11:11
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca, aşı
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