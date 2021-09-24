Sağlık Bakanlığı'ndan Asya Bebek Açıklaması

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24/09/2021

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Sağlık Bakanlığı'ndan Asya Bebek Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, SMA Hastası Asya Polatlı isimli bebeğin TC ile KKTC arasındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi ve TC vatandaşlığı işlemlerinin tamamlanması sonrasında çarşamba günü ilaç tedavisine başlandığını açıkladı

Açıklama şöyle:

SMA Hastası Asya Polatlı isimli bebeğin Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “ Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi ve TC vatandaşlığı işlemlerinin tamamlanması sonrasında 22 Eylül 2021 tarihinde ilaç tedavisine başlanmıştır. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay Ankara’ya sevk edilen Asya Polatlı isimli bebeğin tedavi masraflarının karşılanmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararı üretilmişti.

24/09/2021 12:30
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TAGS: sağlık bakanlığı, asya bebek
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