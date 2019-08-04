Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması!

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Batı Nil Virüsü vakalarının durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, son iki gün içerisinde hastanelere Batı Nil Virüsü şüphesi ile herhangi yeni bir vaka başvurusu yapılmadığı ifade edildi.

Batı Nil Virüsü teşhisi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi edilen 3 kişinin taburcu olduğu kaydedilen açıklamada, yoğun bakımda tedavi altında bulunan diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyiye doğru gitmekte olduğu ve bir hastanın bilincinin açık durumda olduğu, ailesiyle de görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, bakanlığın konu ile ilgili tüm paydaşlarla çalışmalarına ara vermeden devam etttiği de vurgulanarak, ülke genelindeki belediyelerle işbirliği içinde ilaçlamaların sürdüğü, gelişmelerin paylaşılmaya devam edeceği dile getirildi.