Sağlık Bakanlığı’ndan covid 19 ile ilgili “1111” numaralı iletişim merkezi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “1111” numaralı iletişim merkezine ulaşan vatandaşlar, aşı bilgi sistemi, ev karantinası süreçleri gibi konularda bilgi edinip, ihbar ve şikayetlerini de yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hafta içi her gün 08.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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05/05/2021 17:27