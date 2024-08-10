Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Suyu Analizleri Hakkında Açıklama

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10/08/2024

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Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Suyu Analizleri Hakkında Açıklama

 

Sağlık Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, KKTC genelinde deniz suyu kalitesinin izlenmesi, numune alınması ve analiz edilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Temmuz ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçlarının yanlış yorumlanması üzerine Bakanlık bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ada genelinde yapılan deniz suyu analiz sonuçlarının temiz olduğu ve Avrupa Birliği'nin 2006/7/EC sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimi Direktifi'ne göre değerlendirilen mikrobiyolojik kriterler doğrultusunda Temmuz ayı sonuçlarının da bu temizlikte olduğu belirtildi. Bakanlık, bu sonuçların her ay şeffaf bir şekilde resmi internet sitesinde paylaşıldığını hatırlattı.

Ağustos ayı için numune alma sürecinin devam ettiği ve sonuçların çıktıkça Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde halkla paylaşılacağı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, halkın bu sonuçlara güvenle ulaşabileceğini ve deniz suyunun temiz olduğundan emin olunabileceğini vurguladı.

10/08/2024 15:06
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, Deniz Suyu Analizleri
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