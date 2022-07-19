Sağlık Bakanlığı yarın 12 merkezde test, 18 merkezde de aşı yapılabileceğini duyurdu

ads ads ads ads
19/07/2022

ads
Sağlık Bakanlığı yarın 12 merkezde test, 18 merkezde de aşı yapılabileceğini duyurdu

Sağlık Bakanlığı yarın 12 merkezde test, 18 merkezde de aşı yapılabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, resmi tatil olan yarın, koronavirüs testleri ile aşılarının yapılabileceği sağlık merkezlerini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre 12 merkezde belirlenen saatlerde antijen veya PCR testleri yapılabilecek.,

18 merkezde ise Sinovac veya Biontech marka koronavirüs aşısı olmak isteyenlere hizmet verilecek.

19/07/2022 21:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sağlık Bakanlığı yarın 12 merkezde test, 18 merkezde de aşı yapılabileceğini duyurdu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.