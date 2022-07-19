Sağlık Bakanlığı yarın 12 merkezde test, 18 merkezde de aşı yapılabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, resmi tatil olan yarın, koronavirüs testleri ile aşılarının yapılabileceği sağlık merkezlerini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre 12 merkezde belirlenen saatlerde antijen veya PCR testleri yapılabilecek.,

18 merkezde ise Sinovac veya Biontech marka koronavirüs aşısı olmak isteyenlere hizmet verilecek.

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19/07/2022 21:45