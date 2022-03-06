Sağlık Bakanlığı’ndan Gönderilmeyen SMS’ler İle İlgili Açıklama!

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06/03/2022

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Sağlık Bakanlığı’ndan Gönderilmeyen SMS’ler İle İlgili Açıklama!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 Mart Cumartesi ve 6 mart Pazar   tarihlerinde yapılan PCR ve antijen test sonuçlarının test yapılan kişilere ulaştırılmamasının Sağlık Bakanlığı tarafından kaynaklanan bir sıkıntı nedeniyle yaşanmadığı belirtilerek,  sorunun tamamen bilişim sistemindeki alt yapı eksikliği  ve GSM operatöründe yaşanan sıkıntı nedeniyle olduğu ifade edildi.

Açıklamada şöyle:

5 Mart Cumartesi ve 6 mart Pazar   tarihlerinde yapılan PCR ve antijen test sonuçlarının test yapılan kişilere ulaştırılmaması Sağlık Bakanlığı tarafından kaynaklanan bir sıkıntı nedeniyle yaşanmamıştır. Sorun tamamen bilişim sistemindeki alt yapı eksikliği  ve GSM operatöründe yaşanan sıkıntı nedeniyledir. 5 Mart Cumartesi ve 6 Mart Pazar tarihlerinde  antijen yaptırıp pozitif çıkan kişiler laboratuvarlar tarafından, PCR test sonuçları pozitif çıkan kişiler ise Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibi tarafından aranmaktadır. Test yapılan ve sonucu mesaj olarak gelmemiş, laboratuvar ve temaslı takibi tarafından aranmayan öğrencilerin okula gitmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Aranmayan öğrencilerin okula alınmaları konusunda Eğitim Bakanlığı ile gerekli istişareler yapılmıştır. Dün gönderilemeyen SMS' lerin ulaştırması için çalışmalar devam etmekte olup, bugün yapılan test sonuçları gönderilmeye başlanmıştır.

06/03/2022 20:21
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, kktc, haber, pcr
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