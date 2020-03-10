Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Koronavirüs Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptıkları açıklamada değişiklik olmadığını, şu ana kadar sadece bir kişide Coronavirüs saptandığını, hastanın uçakta yakın temas ettiği saptanan kişilerin karantina merkezinde 14 gün süreyle takibe alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Salamis Bay Otel’e 8 Mart 2020’de saat 19.00’da giriş yapan bir Alman turistte bu sabah Coronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak, bu hastanın genel durumunun iyi olup, tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

YAKIN TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER VE 3 OTEL KARANTİNADA

Hastanın uçakta yakın temas ettiği saptanan kişilerin karantina merkezinde 14 gün süreyle takibe alındığı, ayrıca, Freebird Havayolları’na ait uçakla gelen tüm turistlerin kaldığı üç otelin karantina altına alındığı (Salamis Bay Conti Otel, Port View Otel, The Pine Oscar Otel) belirtilen açıklamada, ayrıca Salamis Bay Otel’in çalışanlarının kaldığı lojmanların da boşatılarak, personelin Salamis Otel’de karantinaya alındığı belirtildi.

Söz konusu otellere giriş ve çıkışların tamamen yasaklandığı ifade edilen açıklamada, otellerdeki ilaçlama çalışmalarının devam ettiği de vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Corona pozitif hasta Salamis Bay Otel’e 8 Mart 2020 tarihinde saat 19.30’da giriş yapmıştır. Bakanlığımız oteli bu sabah 10 Mart 2020 saat 07.00 itibariyle karantinaya almıştır. Bu iki tarih arasında otelde bulunup, şu anda otelden ayrılmış olan kişilerin 14 gün süre ile evlerinde kalmaları, ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları gerekmektedir. Dışarıya çıkmalarının ve ev halkıyla ortak alanları kullanmalarının zorunlu olduğu hallerde maske takmaları önemle rica olunur. Bu kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler olması durumunda salgın iletişim numaralarından derhal bize ulaşmaları gerekmektedir. İlgili numaralar ( 0533 8501188 veya 0548 8501188) Sağlık Bakanlığı salgın ekip hatlarıdır.”

HASTANIN GENEL DURUMU İYİ…

Açıklamada, sabah saatlerinde pozitif olan Alman hastanın genel sağlık durumunun iyi olup, tedavisinin devam ettiği ve takip altında olduğu ifade edilerek, Alman hastanın eşine de gerekli testlerin yapılarak, negatif sonuca ulaşıldığı ifade edildi.

3 kişinin de hastanın yakın temasta olduğu gerekçesi ile gözlem altında tutulduğu belirtilen açıklamada, şu anda diğer takip altında olan kişilerde herhangi bir bulguya rastlanmadığına işaret edildi.

DENETİMLER EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Tüm sınır kapılarında (kara, deniz, hava), hijyen önlemleri ve denetimlerin en üst seviyeye çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, sınır kapılarının, hava ve deniz limanları ile kişilerin ulaştığı kalabalık alanlar dahil ilaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık personeli sayısı arttırılmış, sınır kapıları ve havalimanlarında ateş ölçümleri ve sorgulama yapılmaktadır. Bakanlığımız düzenli olarak gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaktır.”

10/03/2020 16:33