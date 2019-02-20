Sağlık Bakanlığı'ndan münhal!

Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde sözleşmeli olarak görevlendirilmek üzere KKTC vatandaşı 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 3 Psikiyatrist, 2 Kadın Doğum Uzmanı, 1 Dahiliye Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı, 2 Pratisyen Hekim ve 1 Eczacı alımı yapılacaktır.

Eczacılık için başvuruda Yüksek Lisans mezunu olma koşulu aranacaktır. Başvuru tarihi bugünden itibaren 1 Mart tarihine kadar geçerlidir. İlgilenenlerin Sağlık Bakanlığı’na müracaat yapmaları gerekmektedir.