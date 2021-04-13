Sağlık Bakanlığı'ndan ölümle ilgili açıklama

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13/04/2021

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Sağlık Bakanlığı'ndan ölümle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı covid19 nedeniyle hayatını kaybeden 61 yaşındaki hastayla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Covid-19 tanısıyla 6 Nisan 2021 tarihinden bu yana Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşında ( erkek) K.S Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

13/04/2021 09:06
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TAGS: Sağlık Bakanlığı
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