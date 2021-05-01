Sağlık Bakanlığı'ndan ölümle ilgili açıklama

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01/05/2021

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Sağlık Bakanlığı'ndan ölümle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 59 yaşındaki Feridun Saylan ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Covid-19 tanısıyla 27 Nisan 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşında ( erkek) F.S Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Hastanın yaygın metastaz kanser, kronik böbrek yetmezliği, epilepsi   rahatsızlıkları bulunmaktaydı. 

Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

01/05/2021 10:59
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, Feridun Saylan
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