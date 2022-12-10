Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin uyguladığı ilaç ihracat yasağında KKTC’nin bulunmadığını belirtti

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10/12/2022

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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin uyguladığı ilaç ihracat yasağında KKTC’nin bulunmadığını belirterek, “Böyle bir durum söz konusu değildir” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak, TC Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerle istişare edildiği, KKTC 'nin bu yasağın dışında tutulduğu bilgisinin kendillerine iletildiği kaydedildi.

10/12/2022 13:43
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, ilaç, türkiye
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