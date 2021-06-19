Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI COVİD-19 AŞILARI İÇİN AŞI BİLGİ SİSTEMİNE GİREREK KAYIT İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK GEREKTİĞİNİ DUYURDU

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19/06/2021

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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede aşı yaptırmak isteyen kişilerin ( sinovac-Johnson&Johnson) aşıları için Sağlık Merkezlerimize gelmeden  önce mutlaka https://www.asi.saglik.gov.ct.tr adresinden Aşı Bilgi Sistemine girerek kayıt işlemlerini yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, randevu almadan aşı merkezlerine giden kişiler nedeniyle merkezlerde  yoğunluk yaşandığı  kaydedildi ve yeterli miktarda aşı  bulunduğu ifade edilerek tüm halkın rahat olması istendi.

Aşıların gelmeye devam edeceği ifade edilen açıklamada, aşı programı dahilinde hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceği vurgulandı.

Güney Sağlık Komisyonu tarafından Johnson&Johnson aşılarının barkotlarının geç gönderildiği ve Bakanlığın ısrarı üzerine ellerine yeni ulaştığı belirtilen açıklamada, “Dolayısla Johnson&Johnson aşı yaptırmış ve kartlarında barkot olmayan kişilerin 21 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı yaptırmış oldukları merkezlere giderek barkodlarını almaları gerekmektedir” denildi.

19/06/2021 15:38
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, aşı,
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