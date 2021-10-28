Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru

Sağlık Bakanlığı 3. doz aşılar ile ilgili açıklama yaptı.

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28/10/2021

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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru

Sağlık Bakanlığı,  2 doz Sinovac aşısı olan ve 3 ayını dolduran herkesin 3. doz aşılarını yaptırmak için aşı merkezlerine başvurabileceğini duyurdu..

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, 60 yaş ve üzerinde olan 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olmuş ve üzerinden altı ay geçmiş kişilerin 3. doz aşılarını yaptırmak üzere aşı merkezlerine başvurabileceğini açıkladı.

Açıklamada bugüne kadar hiç aşı yaptırmamış 12 yaş ve üzeri kişilerin ise 1. ve 2. doz Pfizer-BioNTech aşılarını yaptırabileceği belirtildi.

İşte 29 Ekim Cuma ve 30 Ekim Cumartesi günü hizmet verecek aşı merkezleri ve saatleri:

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

29 /30 Ekim ( 08.00-16.00)

Mağusa Devlet Hastanesi

29 /30 Ekim ( 08.00-14.00)

28/10/2021 10:25
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, 3. doz, aşı
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