 Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru

 Sağlık Bakanlığı, sistem hazırlığının tamamlanmasının ardından belediyelerin antijen testi yapmaya devam edeceğini açıkladı.

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01/09/2021

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 Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru

 Sağlık Bakanlığı, sistem hazırlığının tamamlanmasının ardından belediyelerin antijen testi yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, PCR ve antijen testi yapan bazı belediyeler bundan böyle PCR testi yapmayacak. Belediyelerin antijen testi yapmaya devam edebilmesi için ise Sağlık Bakanlığı tarafından sistem hazırlığının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Bazı belediye başkanları dün Sağlık Bakanlığı’ndan kendilerine ulaşan bilgi üzerine bundan sonra PCR ve antijen testi yapamayacaklarını duyurmuştu.

01/09/2021 10:28
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TAGS:  Sağlık Bakanlığı, belediye, antijen, test, koronavirüs, covid
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