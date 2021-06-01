Sağlık Bakanlığı'ndan PCR test merkezlerine ilişkin yer değişikliği duyurusu

Sağlık Bakanlığı, Gazimağusa'da belediyeye bağlı MAGEM'de yapılan PCR testlerinin 2 Haziran 2021 Çarşamba gününden itibaren Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Mağusa Tıp Merkezi'nde yapılacağını duyurdu.

Yer değişikliğine ilişkin verilen bilgilere göre, ücretsiz olan PCR testlerinin 08.00 -14.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Gazimağusa'da belediyeye bağlı MAGEM'de yapılan PCR testleri 2 Haziran 2021 Çarşamba gününden itibaren Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Mağusa Tıp Merkezinde yapılacaktır. Ücretsiz olan PCR testleri 08.00-14.00 saatleri arasında yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

Bu habere tepkiniz:



01/06/2021 20:05