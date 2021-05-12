Sağlık Bakanlığı’ndan plaj tedbirleri
12/05/2021
Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs önemlerine ilişkin ek tedbirleri duyurdu.
Duyuruda plajlarla ilgili alınan tedbirler de açıklandı.
Plajlarla ilgili alınan kararların tamamı şu şekilde:
- Maskesiz misafir plajlara alınmaz. Plaj ve yüzme alanlarında misafir ve çalışan herkesin maskeli olması zorunludur.
- Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulur.
- Her misafirin plaja girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. Plaj girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.
- Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan ve vaka temaslı personel çalıştırılamaz. Bu belirtileri gösteren misafirler plaj ve yüzme alanlarını kullanamaz.
- Plaj ve yüzme alanında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde önlemler alınır.
- Şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olarak ayarlanır. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenir.
- Plaj ve yüzme alanlarının kapasitesi 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.
- Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılır. Loca alanlarında 2 metrekareye bir kişi olacak şekilde kapasite belirlenir.
- Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilir.
- Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe ve büyüklüğe göre kapasite belirlenir. Kapasite bilgisi plaj girişine asılır. Kapasiteden fazla misafirin alanı kullanmaması için önlem alınır.
- Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.
- Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.
- Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.
- İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.
- Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir
- Grup aktiviteleri yapılmaz. Su sporu aktiviteleri bireysel olarak veya ailede eșler ve çocuklar ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibinin yapılması kaydıyla aynı odada kalanlar birlikte spor yapabilir.
- Spor etkinliği alet ve araçlarının kullanımı sonrasında her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmelidir.
- Deniz parașütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalıșanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kiși alınır.
- Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kiși tarafından kullanılması ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmesi sağlanır.
- Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları ve tedbirleri içeren afișler görünür yerlere yerleștirilmelidir.
- Tuvalet alanlarına giriș kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriș kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.
- Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya bașlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.
- Tuvalet girișlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afișler asılır.
- Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür șekilde asılır.
- Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz.