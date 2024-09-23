Sağlık Bakanlığı’ndan ''Uluslararası İşitme Engellileri Haftası'' nedeniyle açıklama

Sağlık Bakanlığı, 23 – 29 Eylül Uluslararası İşitme Engellileri Haftası dolayısıyla açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iletişim kurmanın en önemli esaslarından başında işitmenin geldiği belirtilerek, insanlarda yaşanan ve “işitme engeli” olarak ifade edilen işitmeye ilişkin zorluklara dikkat çekilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla 23 – 29 Eylül tarihlerinin “Uluslararası İşitme Engellileri Haftası” olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, “İşitme kayıpları, hamilelik döneminde geçirilen bazı hastalıklar, kullanılan birtakım ilaçlar, bebeğin doğum ağırlığının düşük olması, bebeğin çok ağır sarılık geçirmesi gibi sebeplerin yanı sıra genetik veya genetik olmayan hastalıklara bağlı olabileceği gibi doğumsal veya doğumsal olmayan sebeplerden de olabilmektedir.” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre işitme ile ilgili kayıplara neden olan etkenlerin yarısının önlenebilir nitelikte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu tür engellerden korunmak için sağlık taramalarının yapılması gerektiği ve tarama testlerinin basit ve ucuz olmasının yanında bir zarar veya acı vermediği ifade edildi.

Ülkede Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde dünyaya gelen bebeklerin taburcu olmadan işitme testi işlemi yapılması için gerekli randevuların planlandığı hatırlatılan açıklamada, “İşitme ile ilgili bir güçlük yaşıyorsanız hekiminize danışın. Sağlıklı bir iletişimin ilk halkasının sağlıklı işitme ile başladığını unutmayın.” ifadeleri kullanıldı.