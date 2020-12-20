Sağlık Bakanlığı’ndan vatandaşlara önemli çağrı…

Sağlık Bakanlığı, ülkemizde artan Covid-19 vakalarının ardından vatandaşlara “Çok ciddi bir dönemden geçiyoruz, dönüm noktasındayız” uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bazı ülkelerde tamamen kapanmaya gidildiği belirterek bizim de aynı duruma düşmememiz için tedbirlerin en üst düzeye çıkartıldığı vurgulandı.

Mecbur kalmadıkça yurtdışına çıkılmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada vatandaşların kendilerinde olası bir belirti fark etmesi durumunda hastaneye başvurması gerektiğinin altı çizildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Siz vatandaşlarımızın da takip ettiği gibi özellikle Avrupa'da koronavirüs pozitif vakaları hızla artmaktadır. İngiltere gibi bazı ülkeler tamamen kapanmakta ve sokağa çıkma yasakları gündeme gelmektedir. Biz de aynı duruma düşmemek ve bulaşın bizi yeniden kapanmaya zorlamaması adına tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamalıyız.

Özellikle, kendinde ateş, genel halsizlik hali, tat ve koku kaybı, öksürük gibi belirtileri fark eden vatandaşlarımızın derhal en yakın sağlık merkezine başvurması gerekmektedir. Bugünlerde bireysel tedbirlerini arttırılması tüm toplum sağlığı adına çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca pozitif koronavirüs görülen bir kişi ile temas ettiğini bilenlerin kendilerini gizlememesi ve 1102 numaralı hattımızdan yardım istemesi çağrımızı da yineleriz.

Çok ciddi bir dönemden geçiyoruz, dönüm noktasındayız.

Bugünlerde özellikle mecbur kalmadıkça yurtdışına çıkılmaması, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ve kronik hastalarımızın kalabalık yerlere gitmemeleri çok önemlidir. Gençlerimizin de bu dönemde kalabalık ortamlarda bulunmaları ailelerini ve sevdiklerini korumaları adına çok önemlidir.

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20/12/2020 12:14