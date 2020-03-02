Sağlık Bakanlığı'ndan Yangınla İlgili Açıklama

Sağlık Bakanlığı hastanede yaşanan yangın sonrası inceleme ve hasar tespit çalışmaları konusunda açıklama yaptı. Hastanenin ve cihazların Mapfree şirketinden ihaleyle yapılan sigortasının 1 Şubat 2020'de yenilendiğini bildirdi.

Yangınla ilgili inceleme ve hasar tespit çalışmaları için görevlendirilen kurumlar şöyle: Maliye Bakanlığı, Mapfree Insurance Co. Ltd., KTMMOB, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Muhasebe Birimi, Donatım Birimi.

Sağlık Bakanlığı hastanedeki yangın söndürme işleminin ardından ilgili birimler, sigorta şirketi ve eksperlerinin sorumluluğunda hasar tespiti için bir ön çalışma yapıldığını ve 29 Şubat'ta ön mutabakata varıldığını, yarın da önkayıt tutanağı imzalancağını açıkladı..

Açıklamanın tamamı şöyle:

Sağlık Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarının tamamı, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan ihaleye göre Mapfree Sigorta Şirketi tarafından sigortalanmıştır.

Sigorta yenilenmesi 1 Şubat 2020 tarihinde Maliye Bakanlığına yapılmış olup sağlık kuruluşları ayrı ayrı sigortalanmıştır.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan ana birim, ayaktan tanı merkezi, talasemia merkezi, poliklinikler, diyabet merkezi, ve onkolji merkezi olmak üzere ayrı ayrı sigortalanmıştır.

Bu birimler içerisinde sigorta işlemi binanın kendine, binanın tıbbi cihaz bölümüne, mefruşat bölümü olmak üzere 3 ayrı kalemde tüm cihazlar ve donanım ve mefruşat tek tek envanter kaydına göre sigortalanmıştır.

28/2/2020 tarihinde yangın söndürme işleminin ardından ilgili birimler ve sigorta şirketi ve şirketin yurt içi ve dışındaki eksperlerinin sorumluluğunda hasar tespiti için bir ön çalışma yapılmış, 29 /02/2020 tarihinde ön mutabakata varılmıştır.

Buna göre yanan bölümde tam hasarlı bölümde olan cihazlar anjiyo cihazı, kardiyo vasgüler cerrahi servisinin tamamı ve KVC servisi ve anjiyo bölümündeki mefruşatı tamamen kullanılamaz hale gelmiştir.

2. kısım kısmi hasar gören bölümdür. Bunlar yoğun bakım ve içindeki tüm donanımı 2. Anjiyo cihazı, ameliyathane uyandırma odasındaki tüm cihazlar ve mefruşat ve emar cihazıdır. Kısmi hasar gören bölümdeki tüm cihazlar teknik servislerin vereceği rapora göre ya tamir edilecek ya da kullanılmaz kabul edilerek bedelleri Sağlık Bakanlığımıza ödenecektir.

3. bölüm ise binada oluşan hasarın enkazının kaldırılması sonrası Planlama ve İnşaat Dairesi, Mimar ve Mühendisler Odası, sigorta şirketinin temsilcisi ve bakanlığın görevlendirdiği teknik elemanın vereceği rapora göre sigorta tarafından binada oluşan hasar teknik elemanların hazırlayacağı plan, proje ve iş programı çerçevesinde tamir ve tadilatı tazmin edilerek tamamlanacaktır.

Yarın ise ön kayıt tutanağı imzalanacaktır. Sigorta şirketi, mimar mühendisler odası, planlama inşaat dairesi ve bakanlığın görevlendirdiği teknik kişiler tarafından tespit tutanağı yapılacaktır. Savcılıkla gerekli görüşmeler yapılmıştır.

Bildiğiniz gibi tüm sigorta tazmin işlemler belli süre alacağından hastanenin çalışabilir hale getirilebilmesi için cihaz ve donanımının yenilenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca yardım kampanyası başlatılmıştır.

02/03/2020 17:08