Sağlık Bakanlığı’ndan yaşlılara evde sağlık hizmeti

Sağlık Bakanlığı "Sen Gelemezsen Biz Geliriz Projesi" çerçevesinde evinden çıkamayan yaşlı hastalara evde sağlık hizmeti programı başlattı.

“Sen Gelemezsen Biz Geliriz” adını taşıyan projeye pilot bölge olarak belirlenen Alsancak Çağlayan bölgesinden başlandı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, pilot bölgedeki ilk uygulamayı yerinde inceleyerek vatandaşların beklentilerini dinledi.

Proje kapsamında yaşlı hastalara genel sağlık kontrolü, şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı.

Projeyle ilgili olarak basına açıklama yapan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra şunları kaydetti:

“Yaşlılık, yaşam denilen biyolojik süreç içerisinde hepimizin uğrayacağı bir durak ve kaçınılamayan bir dönemdir. Bu açıdan bugünün gençleri yarınların yaşlı adaylarıdır. Ailelerin çekirdek aileye dönüşmesi ve yaşam koşullarının giderek zorlaşması nedeniyle, yaşlılara yönelik sosyal sorumluluğun artık aileden ve toplumdan çok devlete ait olduğu düşüncesi yaygınlaşmaktadır.

Yaşın fizyolojik olarak ilerlemesi insan vücudunda organ fonksiyonlarının çeşitli nedenlerle bozulmasına ve bu yüzden de çeşitli hastalıkların gelişmesine neden olmaktadır. Birçok yaşlı bireyimiz hastalıkları için hastanelerde tedavi hizmetinden faydalanabilirken, bazı yaşlılarımız ne yazık ki evlerinden dışarı çıkamadıkları için sağlık hizmetlerine de yeterli ulaşamamaktadır.

Adamızda çeşitli belediyeler tarafında bu şekildeki yaşlı bireylere evde bakım hizmeti verilmektedir. Ben de Sağlık Bakanlığı yapacağım süre içinde imkanlar dahilinde, devletin bu konuda yaşlı ve evde bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti sunmasını çok istiyorum.

Bunun için bugün Sağlık Bakanlığı olarak ‘Sen Gelemezsen Biz Geliriz’ adlı proje kapsamında ilk pilot çalışmayı Alsancak Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nureddin Salcı ve Lapta Sağlık Merkezi Hekimlerimiz Dt. Dilek Büyük ve Dr. Sena Emral ile başlatıyoruz.

Muhtarımız tarafından bizlere isimleri bildirilen ve evden çıkamadığı için sağlık hizmetine ulaşamayan yaşlı 10 vatandaşımızın bugün evde hekim muayeneleri ve gerekli tetkikleri başlatılmıştır. Bu projeyi düzenli olarak belirli aralıklarla tüm bölgelerimize yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Gençlik denen yaşam evresinde onlar bizlere baktı, şimdi de sıra bizde.”

Dt. Dilek Büyük

Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dt. Dilek Büyük, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu projenin kendilerini çok mutlu ettiğini, Lapta Sağlık Merkezi olarak her zaman her yerde hizmete hazır olduklarını, yaşlıların baş tacı olduklarını vurguladı.

Muhtar Salcı

Alsancak Çağlayan Muhtarı Nureddin Salcı ise, bölgede yaşayanların sağlığının ve yaşlıların çok önemli olduğunu, bugün bakan ve ekibinin sağlığa katkı sağlamasının kendileri büyük önem taşıdığını belirtti.

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29/07/2022 18:42