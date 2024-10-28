Sağlık Bakanlığı'ndan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki 6 Bebekle İlgili Yeni Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören altı bebeğin iyileşme süreçlerinin olumlu yönde devam ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün saat 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin tümünün sağlık durumları stabil ve iyileşme süreçleri olumlu yönde devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.