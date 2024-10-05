Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Serebral Palsi Farkındalık Günü ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emine Handan Tüzün, Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu ve Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer “Serebral Palsi Farkındalık Günü” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her yıl 6 Ekim, dünya genelinde Serebral Palsi (SP) Farkındalık Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, SP hastalığına dikkat çekmek, hastalığın etkilerini anlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenleniyor.

“Serebral Palsi Nedir?”

Serebral Palsi, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde beyin hasarı nedeniyle ortaya çıkan bir duruş ve hareket bozukluğudur. SP, en sık olarak prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı ve gebelikte enfeksiyon gibi risk faktörleriyle ilişkilidir. Kas tonusundaki anormallikler, denge ve koordinasyon sorunları, bireylerin günlük yaşamlarını zorlaştıran etkiler arasında yer alır. Dünyada her 500 doğumdan birinde görülen bu durum, bireylerin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Genel olarak SP’nin erken tanı ve müdahale yöntemleri ile yönetilmesi, bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmaktadır.

“Farkındalık ve Eğitimin Önemi”

Serebral Palsi Farkındalık Günü, bu hastalıkla yaşayan bireylerin ve ailelerinin sesini duyurmak için bir fırsat sunmaktadır. Eğitim, farkındalık yaratmanın temel taşlarından biridir. Toplumun her kesiminin SP’yi anlaması, ön yargıları kırması ve bu bireylere destek olması gereklidir. Okullarda, iş yerlerinde ve sosyal etkinliklerde yapılacak konuşmalar, atölye çalışmaları ve bilgilendirici faaliyetler, bu amaca hizmet edecek önemli adımlardır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak bireylere ve ailelere destek olmak, öğrencilerimizin ve toplumumuzun farkındalığını artırmak için SP’nin rengi olan “Yeşil” rengi giymeyi tercih ettik.

“Etkinlikler ve Destek”

Bu yıl da birçok ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Koşu, yürüyüş, konser ve seminer gibi aktivitelerle hem eğlenmek hem de farkındalık yaratmak mümkün. Yerel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri, etkinlikler aracılığıyla topluma SP hakkında bilgi veriyor ve destek arayan ailelere kaynak sağlıyor.

“Birlikte Hareket Etmek”

Serebral Palsi Farkındalık Günü, yalnızca hastalığı olan bireyler için değil, tüm toplum için bir fırsattır. Farkındalığın artırılması, daha kapsayıcı ve destekleyici bir toplum yaratmamıza yardımcı olacaktır. Sadece bugün değil, yıl boyunca yapılacak çalışmalarla da SP konusunda bilgi sahibi olabilir ve bu bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atabiliriz.

Serebral Palsi Farkındalık Günü’nde, hep birlikte sesimizi yükseltelim, farkındalığı artırıp destek olalım. Unutmayalım, hepimiz bu toplumun bir parçasıyız ve birlikte hareket ettiğimizde güçlü bir etki yaratabiliriz. Gelin, bugün ve sonrasında SP hakkında bilgi edinelim, farkındalık oluşturalım ve daha kapsayıcı bir dünya için mücadele edelim. Unutmayın, farkındalık hayat kurtarır!”