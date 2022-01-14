Sağlık çalışanaları 5’inci doz Covid-19 aşısı olacak kişiler grubuna eklendi

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 12 Ocak Çarşamba günü alınan yeni kararlar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI 5. DOZ AŞI OLABİLECEK”

Komite tarafından “Covid-19 Aşı Şemasında” yapılan değişiklikle, 5’inci doz Covid-19 aşısı olacak kişiler grubuna, 65 yaş üstündeki kişilere sağlık çalışanları da dahil edildi.

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14/01/2022 16:05