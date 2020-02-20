'Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği' paneli düzenlendi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği” paneli düzenledi.

Panelin moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hemşirelik Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder yaparken, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Beşer, YDÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Uzm. Fzt. Tuba Yerlikaya ve YDÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü İsg. Uzm. Aziz Gürpınar panelist olarak katıldı.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının biyolojik tehlikeler, iğne yaralanmaları, bel ve sırt sorunları, alerjiler, şiddet ve stres gibi çok çeşitli meslek risklerine maruz kaldığı, bunların çalışanların iş performanslarının azalmasına, iş kazalarının artmasına neden olduğu, hem çalışanların hem de hastaların güvenliğini olumsuz etkilediği kaydedildi.

20/02/2020 16:40