Sağlık Dernekleri Platformu, Lefkoşa’da eylem yapacak

Sağlık Dernekleri Platformu (SDP), "en temel insan hakkı olan sağlık hakkının ihlal edilmesine dur demek" gerekçesiyle ve sorunlarına ivedi çözüm talebiyle yarın Lefkoşa’da eylem gerçekleştirecek.

Sağlık Dernekleri Platformu (SDP), "en temel insan hakkı olan sağlık hakkının ihlal edilmesine dur demek" gerekçesiyle ve sorunlarına ivedi çözüm talebiyle yarın Lefkoşa’da eylem gerçekleştirecek.

Başbakanlık çemberinde saat 08.00’de toplanacak eylemciler, saat 09.00’daBaşbakanlığa, saat 09.30’da da Sağlık Bakanlığına yürüyerek, taleplerini içeren mektubu sunacak.

SDP Eylem Sekreterya Sorumlusu Emete İmge tarafından yapılan açıklamaya göre, eyleme katılacak olan dernekler şunlar: “Alzheimer Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği” Kaynak: Sağlık Dernekleri Platformu, sağlık ihlali gerekçesiyle yarın Lefkoşa’da eylem yapacak

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07/09/2021 20:25