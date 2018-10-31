Sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Evinde banyoda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden oyuncu-şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

61 yaşındaki şovmenin Erbil'in kardeşi Dr. Yeşim Erbil, ağabeyinin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.



"Günaydın.... Yoğun Bakımda tedavisi devam ediyor. Bu ağır ve ciddi bir tablo olduğu için 3-5 günde tamamen iyileşmeyi bekleyemeyiz. Yoğun Bakımda bulunan her hasta için bu geçerlidir. 7.5 litre kanama olan bir insanda doğal olarak kalp, akciğer, böbrek fonksiyonları bozulabilir. Yapılan tedaviler ve önlemler hep bu yönde. Şu an organ fonksiyonlarında bizi telaşlandıracak bir bozulma yok. Hepsini atlatacak ben inanıyorum, dualarınız onu ayağa kaldıracak. Abim güçlüdür onu bekleyen evlatları, bizler ve sizler varsınız."

OLAYIN GEÇMİŞİ



Mehmet Ali Erbil 19 Ekim'de evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Erbil, 16 yıl sonra nükseden travma sonucu kaçış sendorumu tedaviye cevap vermesi daha zorlaştırmıştı.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?



Tedavisi olmayan hastalıkların başında yer alan kaçış sendromu, ülkemizde de görülmeye başlamıştır. 1960 yılından beri kendini gösteren bu sendrom, Capillary leak syndrome ismi ile tıp biliminde yer almaktadır.



Eski yıllarda nadir olarak görülen bu hastalık türü, günümüzde artış göstermiştir. Mehmet Ali Erbil ile tanınmaya ve duyulmaya başlayan bu rahatsızlığın nedeni, henüz ortaya çıkmamıştır. Damar dışına sıvı kaçması ile oluşan bu sendrom, tansiyon düşmesine ve kan basıncının azalmasına ve sonuç olarak hastanın şoka girmesine sebep olmaktadır.

Günlük hayatı olumsuz hale getiren hastalık, daha ağır hale geldiğinde diğer organları da olumsuz etkiliyor ve ani gelen krizler ölüm ile sonuçlanabiliyor. Psikolojik açıdan da kişiyi buhrana sokan sendromun yol açtığı septik şok reaksiyonun, ne zaman geleceği belli değildir.