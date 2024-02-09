Sağlık durumu iyi

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09/02/2024

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Sağlık durumu iyi

Spordan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, dün akşam ağrı şikayetleri ile gittiği Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde bu sabah böbrek taşı ameliyatı oldu. Başarılı bir ameliyat geçiren Cahitoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Başhekim Erol Uçaner tarafından acil olarak ameliyata alınan Müsteşar Hüseyin Cahitoğlu müşahade altında tutuluyor. Uçaner, Cahitoğlu'nun ağrı şikayeti ile hastaneye başvurduğunu, böbrek yollarını tıkayan taşlara başarılı bir müdahale yapıldığını söyledi. Uçaner, Cahitoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, bir süre kontrol altında tutulacağını aktardı.

09/02/2024 08:55
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TAGS: Müsteşarı , Hüseyin Cahitoğlu, AMELİYAT
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