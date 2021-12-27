Sağlık görevlisine sarı kart

Spor Toto 1. Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.

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27/12/2021

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Sağlık görevlisine sarı kart

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü'nün bir diğer başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'nü ağırladığı karşılaşmada sahalarda ender görülen bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Ankaragücü, Keçiörengücü karşısında 2-1 öndeyken Murat Uçar bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dolayı Uçar'a müdahale için sahaya giren sağlık görevlisine hakem Emre Kargın sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

27/12/2021 09:49
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TAGS: Sağlık görevlisine sarı kart
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