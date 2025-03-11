“Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı” ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplanarak, “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 09.45'te toplanan komite, gündeminde yer alan “Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde oylamaya devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyesi UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Ahmet Savaşan ve Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısına davetli olarak ise, Sağlık Bakanlığı ve Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.