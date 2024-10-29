Sağlık hizmetlerinde hata yapanlar hem hukuken hem vicdanen bedelini ödeyecek

SAĞLIK HİZMETLERİNDE HATA YAPANLAR HEM HUKUKEN HEM VİCDANEN BEDELİNİ ÖDEYECEK. SONUNA KADAR AİLELERİN YANINDAYIZ… BU KÖTÜ OLAYDAN DERS ÇIKARARAK SAĞLIK HİZMETLERİNİ DAHA İYİ BİR NOKTAYA GETİRMELİYİZ

GENEL BİR ÖFKEYLE, TÜM SAĞLIK SİSTEMİNİ LİNÇ ETME TAVRI DOĞRU DEĞİL… BU TAVIR AİLELERİN DE SESİNİ KISIYOR... BIRAKALIM AİLELER MÜCADELEİNİ VERSİN...

Ülkemiz sağlık tarihinde hiç olmamış, büyük bir hata nedeniyle son 48 saat gerçekten son derece kötüydü. Yanlışlık sağlıkta asla kabul edilecek bir olgu değildir. Bir tarafta ömrünün sağlığa vermiş binlerce çocuğa nefes olmuş hemşireler eli kelepçeli mahkemede, diğer tarafta gözü yaşlı anne baba cenazede…

Olayın ilk anından itibaren iki noktanın önemine hep vurgu yaptım. Birincisi ve en önemlisi etil alkollü mamadan etkilenen ve yaşama tutunmaya çalışan altı çocuğumuzun hayatı… İkincisi ise bu hatayı yapan her kim varsa adil bir şekilde yargılanması

Çocuklarımızın sağlık durumu son derece iyi. Artık entübe değiller, kendi başlarına nefes alıp verebiliyorlar. Yapılan tetkiklerde iç organları hasar görmemiş, reaksiyonları da gayet normal. Önümüzdeki 24 saatin ardından kritik aşama tamamen geride kalacak

Beş tutuklu var olayla ilgili. Beşi de mahkemedeydi.. Üç gün daha tutuklu kalacaklar ve soruşturma süreci tamamlanana kadar sağlık sisteminin dışında bekleyecekler. Aynı zamanda toplumsal anlamda da büyük bir linç yediler…

Bundan önce vermiş oldukları hizmetlerle yere göğe sığdırılmayan yeni doğan hemşirelerinin, bu olayın ardından toplum tarafından ne hale getirildiğini yaşayarak öğrendik. Sağlıkta hata, geçmiş emeklerinizi bir kalemde silip atabiliyor, sizi hedef haline getirebiliyor

Doktor ve hemşireler için bu risk her zaman var. Olayın ortaya çıktığı ilk andan itibaren büyük bir kitle tüm sağlık sistemini ayaklar altına alan tavrı öne çıkardı. Tüm doktorları… Tüm hemşireleri… Kamu sağlık hizmetlerinden memnun olanı neredeyse göremedik

Kalp nakli yapan, böbrek nakli yapan, artırılan yoğun bakımları ile binlerce insanı hayatta tutan bu hastane değil mi? Pandemiyle bu hastanede savaşmadık mı? Ve evet kamu sağlık hizmetlerinde istediğimiz noktada değiliz. Yaşanan olay affedilmez bir personel hatasıdır. Ama gidilecek çok yol vardır

Yeni Kıbrıs Türk toplumunun genetiğine işleyen linç kültürü, yeni dönemin en bariz karakteristik özelliği olacak, belli. Ancak bu insana hizmette en iyiyi bulma mücadelesini etkilememeli. Yeni bebekler ölmesin, daha çok hayat kurtarılsın daha iyi sağlık hizmeti verilsin… Mücadeleye değer

Hukuk mücadelesinde durmamız gereken yer hiç koşulsuz ailelerin yanıdır. Bunda en ufak bir tereddüt yoktur, nöbet yeri orasıdır. Diğer taraftan, sağlık çalışanlarının bu denli bir linç ortamının içerisine atmak doğru değildir. Hata yapan cezasını hem hukuken hem de vicdanen çekecek, net…

Geriye büyük bir enkaz bırakmamamız gerekiyor. Bu ülkede sağlık sektörünün bir neferi olmayı seçen, kamu hekimliği ve kamu hemşireliği görevini büyük bir özveriyle ve hatasız yürütenlere de sonuna kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Adalet duygusunun temeli de budur…

Yaşanan bunca kötü olaydan ders çıkararak, sağlık sistemini daha güçlü bir şekilde dizayn etmek ülkede yönetici olan herkesin boynunun borcudur. Hata payını en aza indirecek tedbirler yanında, hizmet kalitesini artıracak önlemler için de daha fazla beklenmemeli…

NOT:

1- İSİAS OTEL FELAKETİNE YÖNELİK 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RAPORU HAZIR… BOZKURT AİLESİNİN TAMAMI SORUMLU TUTULUYOR… KAÇACAK DELİKLERİ KALMADI, ADALET OLASI KASTLA GELECEK… ANLATACAĞIZ

2- HÜKÜMET MECLİSTE İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLANIYOR, MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMİ VAKASI DERİNLEŞİYOR, ANLATACAĞIZ…