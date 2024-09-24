Sağlık hukuku alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımı için düzenlenen “7’nci Sağlık Hukuku Sempozyumu” uzmanların katılımıyla sürüyor.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Tıp Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda yapılan sempozyum yarın tamamlanacak.

"Estetik tıp hukuku, organ ve doku naklinde hukukî ve cezaî sorunlar, gıda hukuku ve etiği, Kıbrıs’ın kuzeyinde çevre sağlık ve hukuk, KKTC’de sağlık alanında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler, sağlık turizmi hukuku" başlıklı oturumların yapılacağı sempozyum bu sabah açılış konuşmalarıyla başladı.

Sempozyuma, sağlık ve hukuk alanından temsilcilerin yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Filiz Besim de katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Tıp Hukuku Enstitüsü Kıbrıs Temsilcisi Prof. Dr. Nilgün Sarp ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant'ın konuşma yaptığı açılışta ilk sözü sempozyumun Onursal Başkanı, Tıp Hukuku Enstitüsü Kıbrıs Temsilcisi Prof. Dr. Nilgün Sarp aldı.

Prof. Nilgün Sarp, 2009’dan bu yana 7 sempozyum düzenlediklerine işaret ederek, bu yıl ilk kez 3 sivil toplum örgütünün iş birliğinde bir araya geldiklerini kaydetti.

Tıp hukukunun sağlığın gelişen ve önemli bir dalı olduğunu söyleyen Sarp, sempozyumdan sonra bildirilerin kitap haline getirileceğini ifade ederek, diğer sempozyum kitaplarının sağlık ve hukuk alanındaki üniversitelerde yardımcı ders kitabı olarak okutulduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, sempozyumun her yıl daha geniş bir katılım ve katkıyla büyüdüğünü söyleyerek, “Sempozyum, sağlık hukuku alanındaki zorlukları ele almak, çözüm yolları üretmek ve iş birliğimizi güçlendirmek için önemli bir imkan sunuyor” dedi.

Sağlık hukukunun multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gereken bir alan haline geldiğini, sağlık hizmetlerinin daha komplike bir hal alması ve hasta haklarına duyulan hassasiyetin artmasının hukuki çerçevenin sürekli güncellenmesini zorunlu kıldığını kaydeden Esendağlı, “Hukuki düzenlemelerle sağlık hizmetleri arasındaki dengeyi kurmak biz hukukçular için kritik bir sorumluluk” diye konuştu.

Sempozyumda yapılacak paylaşımların hem hukuki düzenlemelerin şekillenmesine, hem de sağlık hizmetlerinin daha adil ve etkin sunulmasına katkı sağlayacağına inanç belirten Hasan Esendağlı, iş birlikleri için paydaşlara teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, sağlık hukukunun önemine vurgu yapmak ve bu alandaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini kaydetti. Özant, “Bu buluşma, sağlık hukukunun karmaşık yapısını, güncel sorunlarını ve gelecekteki olasılıklarını tartışmak adına büyük bir fırsat sunuyor” dedi.

Sağlık hukukunun sağlık hizmetlerine erişim, tıbbi müdahaleler ve sağlık alanındaki yasal düzenlemeleri kapsayan önemli bir disiplin olduğunu belirten Özant, “Amacımız, sağlık hukuku alanındaki bilgi birikimimizi artırmak ve bu alanda sürdürülebilir gelişmelere katkı sağlamak” diye konuştu.

Sağlık hukuku alanındaki tartışmaları canlı tutmak, geleceğe yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir ve adil olmasını sağlama hedeflerine de işaret eden Özant, katılımcılara ve sempozyuma katkı koyanlara teşekkür etti.