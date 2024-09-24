Sağlık Hukuku Tabipler Birliği’nde düzenlenen sempozyumda ele alınıyor...

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, sağlık alanında Meclis’e gönderilen mevzuat çalışmalarına özellikle hassasiyet gösterildiğini ancak belirli alanlarda hala ilerleme sağlanamadığını, ülkenin Ruh Sağlığı Yasası olmadığını söyledi.

Temel sağlıkla, halk sağlığıyla, hasta hakları ve ruh sağlığıyla ilgili mevzuatların, yasaların Meclis’e gelmesinin bu kadar zor olmaması gerektiğini ifade eden Özdenefe, “Bunu siyasi eleştiri için söylemiyorum ama sivil toplumun gücü büyük. Gerekli baskılar yapılmadığı takdirde bu yasaların Meclise gelişini hızlandırmak pek de mümkün olmuyor, pratik bize bunu gösteriyor” dedi.

Mevzuat eksikliklerinin de giderilmesi gerektiğini ancak bunun da yeterli olmadığını kaydeden Özdenefe, “Denetimin yapılmaması, eksik yapılması veyahut gerektiğince etkin yapılmaması sıkıntılara yol açıyor ” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Tıp Hukuku Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen “7’nci Sağlık Hukuku Sempozyumu’nda konuşan Özdenefe, KKTC’de sağlık alanında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ve taşıyıcı annelik konusunun sempozyumda ele alınacak olmasını önemli bulduğunu vurguladı.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hukuki açıdan korundukları çağdaş çerçevenin çizilmesi gerektiğini, bunun hem hekimlerin mesleğini huzurlu şekilde icra edebilmesi, hem de hastaların haklarının korunması için önemli olduğunu kaydeden Özdenefe, bu konuda önlem alınması gerektiğini belirtti.

İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli ile ilgili mevzuatın 2014’te Meclis’ten geçirildiğini ancak ilgili düzenleme ve tüzüklerin aynı hızda geçmemesinin uygulamada sıkıntılar doğurduğunu belirten Özdenefe, “Taşıyıcı annelikle ilgili gündemde birçok hukuk davası var. Bu evrensel bir konu değil, farklı ülkelerin farklı mevzuatları var ama bizim ülkemizdeki mevzuat, tüzükler yerine oturmadığı için sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

Bu tür sempozyumlarda yapılan çalışmaların ve raporların yasa koyucular için de önemli olduğunu kaydeden Fazilet Özdenefe, meclisin alabileceği teknik ve hukuki desteğin sınırlı olduğunu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin özellikle son dönemde Meclis’teki yasa çalışmalarına ciddi katkı sağladığını belirterek, teşekkür de etti.

“7’nci Sağlık Hukuku Sempozyumu" Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nde başladı.

İki gün sürecek Sempozyumun açılışında; Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe’nin yanı sıra Tıp Hukuku Enstitüsü Kıbrıs Temsilcisi Prof. Dr. Nilgün Sarp; Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant söz aldı.