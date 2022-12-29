“Sağlık İçin El Ele”

LAÜ öğrencilerinden diyaliz hastaları için kermes   

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29/12/2022

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“Sağlık İçin El Ele”

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü tarafından “Sağlık İçin El Ele” temalı kermes düzenlendi.

  Üniversite kampüsü içerisinde gerçekleştirilen kermes Cengiz Topel Hastanesi diyaliz hastalarına yönelik yapıldı. Kermesten elde edilen gelir ile diyaliz hastalarına moral ve destek olabilmek adına yeni yıl öncesi hediyeler alındı.

   Cengiz Topel Hastanesi’ne yapılan ziyarette Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü ve Kulüp Danışmanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Behiye Akacan tarafından diyaliz hastalarına hediyeler teslim edildi.

29/12/2022 14:13
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TAGS: Lefke Avrupa Üniversitesi, LAÜ
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