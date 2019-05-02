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“Sağlık İçin Hareket, Hareket için Bisiklet” Sloganıyla Bisiklet Turu Düzenleniyor

LTB ve Bisiklet Sevenler Derneği iş birliğiyle  cumartesi günü “Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet” sloganıyla bisiklet turu düzenleniyor.

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02/05/2019

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“Sağlık İçin Hareket, Hareket için Bisiklet” Sloganıyla Bisiklet Turu Düzenleniyor

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Bisiklet Sevenler Derneği iş birliğiyle  cumartesi günü “Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet” sloganıyla bisiklet turu düzenleniyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB otoparkında saat 15.00’da başlayacak etkinlikte bisiklet turunun yanı sıra, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın konseri ve hediye çekilişi de yapılacak.

Bisiklet turu güzergahı, LTB önü, Kemal Aşık Caddesi, Girne Kapısı, Saray Önü, Ledra Palace, Osmanpaşa Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Bedreddin Demirel Caddesi, LTB otoparkı olarak açıklandı.

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TAGS:  Lefkoşa Türk Belediyesi, Sağlık İçin Hareket, Hareket için Bisiklet, haber, kıbrıs
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