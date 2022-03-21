Sağlık için renkli tabaklar

ads ads ads
21/03/2022

ads
ads
ads
Sağlık için renkli tabaklar

Sebze ve meyvelerin renklerine göre sağlığımıza etkileri olduğunu ve renklerinin içerdiği vitamin ve minerallerle ilgili olduğunu biliyor muydunuz?

Örneğin mor besinler vücudumuzun imnu; yani bağışıklık sistemine olumlu etki ederken, sarı ve turuncu renkte besinler vücudumuzun geç yaşlanmasına yardımcı oluyor. Bir nevi enerji kaynakları diyebiliriz.

Uzmanlar; günlük besin ihtiyacımızı renklerine göre belirlememizin faydalı olacağı konusunda hemfikir. Yani hem protein, hem c vitamini hem de çeşitli faydalı vitamin ve mineralleri almak için gün içerisinde 5 farklı renkte besini tüketmemizi öneriyorlar.

Beyaz renkliler, bağışıklığı güçlendirirken, yeşil sebze ve meyveler vücuttaki kanın temizlenmesine yardımcı oluyor. Pembe renk ise; enerji açısından gerekli.

Tabaklarınızı bir ressam gibi düşünüp, çeşitli renklerde sebze ve meyvelerden hazırlanmış tabaklarla sağlığınıza destek olabilirsiniz. Örneğin; yeşil mercimek, mor lahana, beyaz et, portakal gibi besinler bir arada tüketilebilir ve hem tok tutması hem de vitaminleri açısından daha sağlıklı kalmamızı sağlar.

 

21/03/2022 17:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sağlık için renkli tabaklar
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.