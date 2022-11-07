Sağlık için tuz lambası kullananlar dikkat: Böyle kullanmak insan sağlığına zarar veriyor

Yapılan araştırmalarda Çankırı tuzu, dünyanın en saf tuzları arasına girmişti. Çankırı'da, insan sağlığına fayda sağladığı araştırmalarda ortaya çıkan tuz lambaları ve tuz sabunları da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

İnsan vücudundaki bakterileri öldüren tuz sabunu özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından tercih edilmeye başlanıldı. Çankırı’da 10 yıldır tuz ürünleri satışı yapan Halil Cebeci, tuz sabununun vücutta kızaran ve terleyen noktalarda bakterilerin oluşmasını önlediğini söyledi.

Tuz lambalarının ise gece saatlerinde yaydıkları eksi iyonlarla insan sağlığına fayda sağladığını belirten Cebeci, tuz lambalarının hatalı kullanımının ise insan sağlığına zarar verebileceğini söyledi. Tuz lambalarının üzerine yazılan yazılar ve resimlerdeki kimyasal maddenin sıcaklıkla birlikte bulunduğu ortama yayılabildiğine dikkat çeken Cebeci, insanların gece uyurken bu kimyasalları teneffüs edebileceğini ve sağlık sorunlarına sebep olabileceğini belirtti.

“İNSANLARDA RAHAT BİR ŞEKİLDE NEFES ALIMINI SAĞLIYOR”

Tuz lambasının 23.00-03.00 saatleri arasında insan sağlığına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Cebeci, “Tuz, aslım, bronşit, KOAH gibi hastalıklar, rahat nefes almak için önemli. Eksi iyon vererek insanların rahat nefes alışını sağlayan bir moleküllerdir. Bunlar saat 23.00 ile saat 03.00 arasında insan metabolizmasının çalıştığı zamanlarda ihtiyaç olan bir şeydir. O saatten sonrasında pek bir anlamı yoktur. Ama o saatler içerisinde eksi iyonlarla birlikte insanların rahat nefes alımını sağlıyor. Taktığımız ampullerle ısıtarak bu molekülleri veriyoruz. İnsanlarda rahat bir şekilde nefes alımını sağlıyor ve bu nefes alımını rahatladıktan sonra belli bir zaman sonra horlamayı dahi kesebilecek duruma geliyor. Çankırı tuzunun yüzde 86 minerali vardır” dedi.

“BAKTERİLERİ TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRİYOR”

Tuz sabunun faydalarına da değinen Cebeci, “Ciddi anlamda bakteri öldürücü bir sabundur. Bunun kullanımını tuzcu arkadaşlar bildiği için üzerlerindeki bir kağıtla faydalarını anlatıyorlar. Tuz sabunumuzu ıslatarak vücudumuzda herhangi bir kızarıklık veya kaşıntı olan yerlerimize sürdükten sonra buradaki bakterileri tamamen etkisiz hale getiriyor. Bunu sık aralıklarla yaparsanız, bakteriyi çabuk öldürürsünüz. Yaz aylarında daha çok önemlidir. Yaz aylarında insanın kapalı kalan koltukaltı, kasık arası gibi noktalar hava alamadığından büyük bir bakteri üretir. O bakteriler de kokulara neden olur ve vücutta sağlıksız çıkabilecek bazı kokuları meydana çıkartır. Bu sabunumuzu sık aralıklarla koltuk altı, kasık aramızda kullandığımız zaman oradaki bakterileri öldürüp kokuyu önler. Denediğimiz için garanti olarak söyleyebiliyoruz” diye konuştu.

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07/11/2022 09:16