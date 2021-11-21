Sağlık problemi yaşayan Sergio Agüero'dan futbola mecburi veda

Kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Sergi Agüero için üzücü bir iddia ortaya atıldı.



Katalan basını Agüero'nun emekli olmaya karar verdiğini duyurdu.



Yıldız futbolcu, Barcelona'nın Ekim ayı sonunda Alaves'e karşı oynadığı maçta yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle mecburi bir karar aldı.

Haberlere göre, 33 yaşındaki Agüero, önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek emekliliğini duyuracak.

CANLI YAYINDA DOĞRULADI

Bir dönem Agüero ile Manchester City'de top koşturan Samir Nasri, Canal+'taki canlı yayın sırasında eski takım arkadaşından mesaj aldı. Fransız yıldız, Agüero'nun kalp sorunu sebebiyle emekli olacağını doğruladı.

"Bana az önce bir mesaj gönderdi, ne yazık ki onaylandı. Herkesin bildiği gibi fenomen bir oyuncu olmasının yanı sıra çok iyi bir insan. Bu spora olan sevgisini biliyorum ve onun böyle veda etmesini görmek beni çok üzüyor."

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21/11/2021 10:06