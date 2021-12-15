Sağlık protokolüne takılan Christian Eriksen İtalya'ya veda ediyor

EURO 2020'de geçirdiği kalp rahatsızlığıyla futbolseverleri korkutan Christian Eriksen kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Danimarkalı futbolcu kulübü Inter ile ayrılık için anlaşmaya vardı.



Yıldız oyuncunun Inter ile 3,5 sezon daha sözleşmesi bulunuyordu. Ritim bozukluğu sebebiyle kalp pili kullanan Eriksen, Serie A'daki sağlık protokolü gereğince Inter forması giyemiyor.

Bireysel çalışmalarına bir süredir Danimarka'da devam eden 29 yaşındaki orta saha geleceğine dair kararını açıklamadı.

Ajax ve Tottenham'daki performansıyla parlayan Eriksen, 2020 yazında 27 milyon Euro karşılığında İtalyan devine transfer olmuştu.



Yıldız futbolcuyu isteyen kulüpler arasında Odense'nin olduğu iddia ediliyor.

Eriksen, 531 resmi kulüp karşılaşmasında 114 gol atıp 158 de asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, 109 kez terlettiği A Milli Takım formasıyla da 36 gol attı.

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15/12/2021 20:53