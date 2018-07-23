Sağlık sektöründe devrim! Akıllı bandajlar geliyor

Kronik hale gelmiş ve sürekli iltihaplanan yaraların enfeksiyon riskine karşı sürekli takip edilmesi gerekir. Yeni geliştirilen akıllı bandaj bu soruna çözüm sunuyor.

Yanık ve şeker hastalığı sebebiyle oluşan bazı yaralar çok yavaş iyileşir ve enfeksiyon kapmaya oldukça meyillidir. Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden Ali Tamayol liderliğinde bir grup araştırmacı, yaralarda enfeksiyon ve enflamasyonu tespit edip, doktor ya da medikal uzmana gerek kalmadan iyileştiren ileri teknoloji bir bandaj geliştirdiler.

Bandaj, üzerinde barındırdığı iki sensör aracılığıyla yarayı sürekli takip ediyor. Bu sensörlerden biri pH sensörü, diğeri ise sıcaklık sensörü. Yaraya bakteri bulaştığında doku asidik halden alkali hale geçiyor. pH sensörü bunu tespit etmekte görev alıyor. Sıcaklık sensörü ise enfekte olan yaranın ısınması prensibiyle çalışıyor. Doku ısındığında bunun olası bir iltihaplanma vakası olabileceğini belirtiyor. Her iki sensörden gelen veriler birleştirerek enfeksiyon konusunda karar veriliyor.

Sensörler, yaradan sızan kanı emebilen hidrojel yapılı bir tabaka içerisinde bulunuyorlar. Hidrojel tabakanın bir diğer özelliği ise içerisine ufak antibiyotik ya da diğer ilaç kapsüllerini barındırıabiliyor olması. Sensörler enfeksiyonu tespit ettiğinde bu kapsüller bandajın kontrolünde parçalanıyor ve böylece yara tedavi ediliyor. Akıllı bandajın tamamı 3 mm kalınlığında ve şeffaf medikal bant altına yapıştırılabiliyor.

Tamayol, sağlık merkezlerine uzak konumda bulunan hastalar için akıllı bandajın kolaylık sağladığını, hastaların yara verileri doktorlarına iletmeyi tercih edebilecekleri gibi bandajın otomatik çalışmasını da sağlayabileceklerini belirtiyor.

Yapılan testlerde bandaj, gerektiği anda ilacı salarak bakterilerin %90’ını öldürmüş ve yara pH değerini normal haline döndürmüş. Bandajın bir diğer avantajı ise antibiyotiğin sadece ihtiyaç duyulan bölgede mümkün olan en az miktarda kullanılmasını sağlamak.