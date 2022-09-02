Sağlıkla Kal Yürüyüşü yarın yapılacak
Sağlık Bakanlığı’nın "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında düzenleyeceği etkinlikler yarın sabahki yürüyüşle başlıyor.
02/09/2022
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Sağlık Bakanlığı’nın "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında düzenleyeceği etkinlikler yarın sabahki yürüyüşle başlıyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla hafta boyunca etkinlikler düzenlenecek
“Sağlıkla Kal Yürüyüşü” için yarın saat 09.00'da Dereboyu Avenue önünde buluşulacak. Yürüyüş, 09.30’da başlayacak, Pronto çemberi güzergâhı izlenerek Kuğulu Park’a ulaşılacak. Kuğulu Park’ta halk bilgilendirilecek; broşür dağıtılacak, çocuklar için el boyama etkinliği yapılacak.
Yürüyüşe katılacak olanların beyaz giymesi istendi.