Sağlıklı Bağırsak Florası İçin: Sirke!

"Sağlıklı bağırsak florası için günlük sirke tüketimini alışkanlık hale getirmemiz gerektiğini aktaran Enerji Tıbbı Uzmanı Emine Baran, bağırsak sağlığının ruh ve beden sağlığı üzerinde etkisi konusunda uyarıyor. "

Besinler gibi duygularımızın da işlenip sindirilip dönüştüğü alan bağırsaklarımız, bedenimizin sigorta sistemidir. Sağlıklı bir bağırsak, güçlü bağışıklık sağladığı gibi, bizim kim olduğumuza da karar verir.

Bedende seratonin hormonunun en fazla salgılandığı yer bağırsaklarımız. Bir anlamda sağlıklı ve iyi işleyen bağırsaklar mutluluk kaynağı olurken, işlevi bozulmuş bir bağırsakta depresif ruh haline yol açabilir. İçimizdeki iyi ve kötünün kavgası bağırsaklarımızdaki iyi veya kötü huylu bakterileri beslememizle şekillenmektedir.

İşlenmiş gıda endüstriyel ürünler koruyucu maddeler, tutkal görevi yapan glüten, aşırı şeker bağırsak yapısını bozar kötü bakterileri besler. Doğal beslenme düzeni, bol su ve mucizevi sirke gibi fermente gıdalar ise bağırsaklarımızdaki iyi bakterileri besleyecektir.

Tarihte savaşlarda antiseptik, kıtlıklarda gıda, soyluların güzellik unsuru ve hekimlerin ilaç terkibi olarak kullandığı sirke mucizesinin, günümüzde kullanım alanları da çeşitlendi. Enginar geçmişten bugüne bilinen faydaları ile enginar sirkesi karaciğer, gilaburu sirkesi safra ve safra kanalı, böğürtlen kuşburnu gibi sirkelerin solunum yolu, tonsilit, ağız yaraları, diş eti çekilmeleri, alıç sirkesi ise kalp damar rahatsızlıklarında çok etkilidir. Bunların yanı sıra limonun eklem ve kas ağrıları, elma ve üzüm sirkesinin metabolizma hızlandırıp kilo vermeyi destekleyen ve sinir sistemi, kan kalitesi üzerinde etkileri bulunmaktadır.

SİRKE ALIRKEN DİKKAT...

Endüstriyel sirkeler, 24 saate sirke özelliği verilen, bir de içinde koruyucu bulunan sistemde üretilmekte. Bu durumda uzun kullanımda faydadan ziyade hasara sebep olabilir. Gerçek bir sirkenin son kullanım tarihi olmaz ve içimde koruyucu bulunmaz.

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30/01/2021 22:19