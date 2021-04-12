Sağlıklı bebekler için tarama testlerini ihmal etmeyin

Genetik Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Duran Canatan, anne adaylarına sağlıklı bireyler için doktorların tavsiye ettiği tarama testlerini yaptırmaları önerisinde bulundu.

Aynı zamanda Çocuk, Hematoloji ve Genetik Uzmanı olan Canatan, teknolojinin ilerlemesiyle bugün birçok hastalığın anne karnında tespit edilebildiğini söyledi.

Anne adaylarına doğum öncesi girişimsel olmayan doğum öncesi tarama testi (NIPT) ile hastalıkların tarandığını, doğum sonrası birçok gen hastalığının genetik tanısının da konulabildiğini anlatan Canatan, alınan bir tüp kan örneğiyle sonuca ulaşılabildiğini bildirdi.

Canatan, anne adaylarının teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanması gerektiğini belirterek, "Sağlıklı bireyler için anne adaylarına doktorların tavsiye ettiği tarama testlerini yaptırmalarını öneriyoruz. Testlerin de mutlaka ruhsatlı merkezler tarafından yapılması gerekiyor. Aksi takdirde doğru olmayan sonuçlarla karşılaşabilirler." ifadesini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2021 17:31