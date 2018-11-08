HABER KIBRIS

Sağlıklı Beslenme İpuçları

Diyetisyen Denizgil, sağlıklı beslenmenin ipuçlarını yazdı

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08/11/2018

Sağlıklı Beslenme İpuçları

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda sağlıklı beslenmenin ipuçlarını yazdı.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Sağlıklı Beslenme İpuçları

Sağlıklı beslenme doğru alışverişle başlar. Alışveriş sonrası mutfakta uyacağınız kurallar kadar, sofrada yediğiniz miktar da tabi ki önemlidir.

İşte sağlıklı beslenmenin ipuçları;

  • Her besin grubundan tüketerek, çeşitlilik sağlayın
  • Sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalı, öğün atlanılmamalıdır.
  • Süt içme alışkanlığı mutlaka edinilmelidir. Kemik sağlığı için, kalsiyum yönünden zengin süt, peynir ve yoğurt tüketimine özen gösterilmelidir.
  • Meyve, sebze, tam tahıl ve kuru baklagil tüketimine önem verin.
  • Pirinç yerine bulgur tercih edin. Glisemik indeksi düşük olan bulgur kan şekeri seviyenizi pirince göre dengeler.
  • Daha çok posa tüketin
  • Yağda kızartma veya kavurma yerine haşlama, fırında ızgara veya sulu pişirme yöntemlerini kullanabilirsiniz.
  • Tarçın, şeker ihtiyacını azaltır. Meyve salatası, bitki çayları ve sütünüzün içine eklemeyi deneyin
  • Tuz tüketimini azaltın.
  • Daha çok su için.
  • Daha az alkol tüketin.
  • Düzenli egzersiz yapın
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TAGS: leman denizgil, beslenme, diyetisyen, haber, kıbrıs
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