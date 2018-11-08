Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda sağlıklı beslenmenin ipuçlarını yazdı.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Sağlıklı Beslenme İpuçları

Sağlıklı beslenme doğru alışverişle başlar. Alışveriş sonrası mutfakta uyacağınız kurallar kadar, sofrada yediğiniz miktar da tabi ki önemlidir.

İşte sağlıklı beslenmenin ipuçları;