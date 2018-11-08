Sağlıklı Beslenme İpuçları
Diyetisyen Denizgil, sağlıklı beslenmenin ipuçlarını yazdı
08/11/2018
Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda sağlıklı beslenmenin ipuçlarını yazdı.
Leman Denizgil'in yazısı şöyle:
Sağlıklı Beslenme İpuçları
Sağlıklı beslenme doğru alışverişle başlar. Alışveriş sonrası mutfakta uyacağınız kurallar kadar, sofrada yediğiniz miktar da tabi ki önemlidir.
İşte sağlıklı beslenmenin ipuçları;
- Her besin grubundan tüketerek, çeşitlilik sağlayın
- Sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalı, öğün atlanılmamalıdır.
- Süt içme alışkanlığı mutlaka edinilmelidir. Kemik sağlığı için, kalsiyum yönünden zengin süt, peynir ve yoğurt tüketimine özen gösterilmelidir.
- Meyve, sebze, tam tahıl ve kuru baklagil tüketimine önem verin.
- Pirinç yerine bulgur tercih edin. Glisemik indeksi düşük olan bulgur kan şekeri seviyenizi pirince göre dengeler.
- Daha çok posa tüketin
- Yağda kızartma veya kavurma yerine haşlama, fırında ızgara veya sulu pişirme yöntemlerini kullanabilirsiniz.
- Tarçın, şeker ihtiyacını azaltır. Meyve salatası, bitki çayları ve sütünüzün içine eklemeyi deneyin
- Tuz tüketimini azaltın.
- Daha çok su için.
- Daha az alkol tüketin.
- Düzenli egzersiz yapın