Sağlıklı beslenmek diş sağlığı için de önemli…

Ağız ve diş sağlığına zarar veren yiyecekler olduğu gibi faydalı besinler de olduğunu belirten uzmanlar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının genel sağlık için olduğu kadar diş sağlığı için de önemli olduğunu söylüyor.

Diş sağlığı için özellikle D ve C vitaminlerinin önemli olduğunu ifade eden Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “D vitamini, kalsiyumun dişler ve kemikler için kullanılabilir hale gelmesini sağlar. C vitamini ise diş eti hastalıklarını önleyebilir.” dedi. Su içmenin de ağız sağlığını korumanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, yoğurt, kefir ve fermente sebzeler gibi probiyotik açısından zengin besinlerin de ağızdaki faydalı bakterilerin sayısını artırarak zararlı bakterilerin çoğalmasını önleyebileceği açıklamasını yaptı.

Üsküdar Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, diş sağlığına faydalı olan besinler hakkında bilgi verdi.

Lifli sebze ve meyveler tükürük üretimini teşvik ediyor

Dişlerin gelişiminin ağız ortamına sürdükten sonra büyük oranda tamamlandığı için besinlerin diş sağlığına faydasının çoğunlukla dolaylı yoldan olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor içerir. Aynı zamanda tükürük üretimini artırarak ağızdaki asitleri nötralize ederler. Ayrıca, elma ve havuç gibi lifli sebze ve meyveler, çiğneme sırasında dişleri mekanik olarak temizler ve tükürük üretimini teşvik eder.” dedi.

D ve C vitaminleri dişlerin güçlenmesine yardımcı oluyor

Diş sağlığı için en önemli vitaminlerden birinin D vitamini olduğuna vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “Bu vitamin, kalsiyumun dişler ve kemikler için kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Güneş ışığı en iyi D vitamini kaynağıdır, ancak balık, yumurta sarısı gibi besinlerden de alınabilir.” dedi.

C vitamininin de diş etlerinin sağlığı için gerekli olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “C vitamini diş eti hastalıklarını önleyebilir. Turunçgiller, biber, çilek gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketmek diş etlerini güçlendirir. Florür ise diş minesinin güçlenmesine yardımcı olur ve çürük oluşma riskini azaltır.” şeklinde konuştu.

Su içmek ağız sağlığını korumanın önemli bir parçası

Şekerli ve asidik gıdaların, diş sağlığına ciddi zarar verebileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “Şeker, ağızdaki bakterilerle etkileşime girerek asit üretir. Bu asitler, diş minesini etkiler ve zamanla dişlerde aşınmaya ve çürümeye yol açabilir. Bu tür yiyecek ve içecekleri sınırlı tüketmek ve sonrasında su ile ağız çalkalamak önemlidir.” uyarısını yaptı.

Suyun, diş sağlığını korumada kritik bir role sahip olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, şunları söyledi:

“Su içmek, ağızdaki yiyecek parçalarını temizler ve asitleri nötralize eder. Ayrıca, florürlü su içmek, diş minesinin güçlenmesine katkı sağlar. Tükürük üretimini artırarak diş çürüklerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.”

Sağlıklı beslenmek diş sağlığı için de önemli…

Son araştırmaların, probiyotik gıdaların diş sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösterdiğini de ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “Yoğurt, kefir ve fermente sebzeler gibi probiyotik açısından zengin besinler, ağızdaki faydalı bakterilerin sayısını artırarak zararlı bakterilerin çoğalmasını önleyebilir. Bu da diş çürümesi ve diş eti hastalıkları riskini azaltabilir.” dedi.

Sonuç olarak, diş sağlığını korumak ve güçlendirmek için dengeli bir diyet, düzenli diş bakımı ve zararlı gıdalardan kaçınmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Baki Meşe, “Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek genel sağlığımız için önemli olduğu kadar dişlerimizin sağlığı için de önemlidir.” diyerek sözlerini tamamladı.