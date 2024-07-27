Sağlıklı bir ilişkinin temelinde olması gereken 8 değer

Hayatınızı birleştirmeyi düşündüğünüz kişiyle ortak değerlere sahip olmanız, ilişkinizin geleceği için büyük bir önem taşıyor. Eğer bu temel değerleri paylaşmıyorsanız birlikteliğiniz konusunda soru işaretleri taşıyabilirsiniz.

İşte mutlu ve sağlıklı bir ilişkide çiftlerin paylaştığı değerler...

Yoldaşlık

Sevgiliniz, sadece evleneceğiniz kişi değil aynı zamanda arkadaşınız da olmalı. Arkadaşlıklar zamanla büyür ve dostluğa dönüşür. Partneriniz sizin her zaman iyiliğinizi düşünen ve size hep destek olan bir arkadaş olmalıdır.

Saygı

Her ilişkinin yürümesi için saygı gereklidir. Romantik ilişkilerde ise size saygı duyan ve sizi olduğunuz gibi kabul eden bir partner gibisi yoktur!

Güven

Partnerinize kalbinize açmak için güvene ihtiyacınız var. Ancak güvenin zamanla oluşacağını unutmayın.

Empati

Kendinizi partnerinizin yerine koyup onu anlamaya çalışıyorsanız ilişkiniz giderek derinleşecek ve birbirinizi zamanla daha iyi anlayacaksınız.

Hassasiyet

Sevgilinize karşı her zaman duyarlı davranarak ona ne kadar değer verdiğinizi gösterebilirsiniz. Kızgın olduğunuz anlarda bile sakin kalabilmeli ve onu kırmadan sorunu çözmeye çalışmalısınız.

Sorumluluk

Herkes hata yapar ama önemli olan bu hatayı telafi edebilmektir. Davranışlarınız veya sözleriniz için özür dilemek kimi zaman yeterli değildir. Özür dilemek ilk adımdır. Aynı hatayı yapmamaya çalışmak ise sorumluluk almaktır.

İletişim

Bir ilişki sona yaklaştığında ilk iletişim kopar derler. Sağlıklı bir ilişkide açık iletişim olmalıdır. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için her zaman şeffaf olmakta fayda var.